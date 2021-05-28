Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili mücadele hem sahada denetimlerle hem de aşı çalışmaları ile aralıksız olarak sürüyor. Valilik koordinesinde jandarma ve emniyete bağlı ekipler sürekli denetimlerini sürdürürken, belirli aralıklarla uyarılarda yapılıyor. Son olarak valilik sıcaklıkların artmasıyla birlikte il dışından gelenler için de uyarıda bulunarak,10 gün evde kalmalarını istedi.

"BİR ANLIK HATA ÖMÜR BOYU ACI OLMASIN"

Valilik tarafından yapılan açıklamada: "Değerli hemşehrilerimiz il dışından geldiysek kendimizi en az 10 gün evimizde izole etmeyi unutmayalım. İzolasyon sürecinde evimizden çıkmayalım, evimize ziyaretçi de kabul etmeyelim. Bir anlık hatamız bir ömür boyu acımız olmasın" denildi.