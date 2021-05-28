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    • Yaşam
    • 28.05.2021 14:50
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    • 28.05.2021 14:50
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    Valiliği il dışından gelenlere 10 gün evde kalma çağrısı yaptı

    'deki koronavirüs vakalarında sayılar azalırken Valiliği de şehre gelenler için bir çağrı yaptı. Tunceli Valiliği, şehir dışından gelenlerin 10 gün evlerinde kalması çağrısında bulundu.

    İHA
    Şehir dışından gelenlere 10 gün evde kalın çağrısı

    Ülke genelinde olduğu gibi 'de de Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili mücadele hem sahada denetimlerle hem de aşı çalışmaları ile aralıksız olarak sürüyor. Valilik koordinesinde jandarma ve emniyete bağlı ekipler sürekli denetimlerini sürdürürken, belirli aralıklarla uyarılarda yapılıyor. Son olarak valilik sıcaklıkların artmasıyla birlikte il dışından gelenler için de uyarıda bulunarak,10 gün evde kalmalarını istedi.

    "BİR ANLIK HATA ÖMÜR BOYU ACI OLMASIN"
    Valilik tarafından yapılan açıklamada: "Değerli hemşehrilerimiz il dışından geldiysek kendimizi en az 10 gün evimizde izole etmeyi unutmayalım. İzolasyon sürecinde evimizden çıkmayalım, evimize ziyaretçi de kabul etmeyelim. Bir anlık hatamız bir ömür boyu acımız olmasın" denildi.

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    Haberler Yaşam Tunceli Valiliği il dışından gelenlere 10 gün evde kalma çağrısı yaptı