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    doğuştan yürüme engelli Cahide'ye aşık oldu: Herkes karşı çıksa da o aşk dedi

    doğuştan yürüme engelli Cahide’ye aşık oldu. Ailesi engelli olduğu için evlenmesine karşı çıkarak, “Evlatlıktan reddederiz, ya o ya biz” dedi. Osman tereddütsüz Cahide’yi seçti.

    Aşk-ı derya

    Denizli'de motosiklet tamircisi 39 yaşındaki Osman Bakanca, 2016 yılında arkadaşları aracılığı ile doğuştan yürüme engelli 32 yaşındaki Cahide Çelebi ile tanıştı.

    Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Osman, Cahide ile evlilik kararı aldı. Ancak ailesi karşı çıktı, "Ya o kız; ya biz" dedi. Anne ve babasının bu kararına çok şaşıran Osman Bakanca, hiç tereddütsüz sevdiği kız Cahide'yi seçti. Ailesi, oğulları Osman'la bir daha konuşmadı. Osman ve Cahide, 17 Şubat 2017'de Denizli'de evlendi.

    Bir yıl sonra Cahide böbreğini kaybetti. Osman bir böbreğini eşini vermek istedi. Ancak uyumlu çıkmadı. Cahide'nin yardımına kardeşi Önder Çelebi koştu. Cahide de sağlığına kavuştu.

        Bu süreçte Osman Bakanca eşinin iyileşmesi için başından bir dakika bile ayrılmadı. Eşinin engelli olmasının kendisi için hiç önemli olmadığını dünyada her şeyden çok sevdiğini belirten Osman Bakanca, "O benim beynim, ben onun eli ayağıyım. Ailem evlenmeme karşı çıkınca çok üzüldüm. Bir dakika bile düşünmeden eşimi seçtim" diye konuştu.

        TEK VARLIĞIM
        Cahide Bakanca ise eşi Osman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunu söyledi. Anne ve babasını kaybettiğini ve 8 yaşından sonra yurtta büyüdüğünü belirten Cahide, "Sevgi nedir ben Osman'da gördüm. Masallarda anlatsalar, rüyamda görsem böyle bir sevgiye aşka inanmazdım" dedi.

        ERDOĞAN ÖZTÜRK
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