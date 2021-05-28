Bu süreçte Osman Bakanca eşinin iyileşmesi için başından bir dakika bile ayrılmadı. Eşinin engelli olmasının kendisi için hiç önemli olmadığını dünyada her şeyden çok sevdiğini belirten Osman Bakanca, "O benim beynim, ben onun eli ayağıyım. Ailem evlenmeme karşı çıkınca çok üzüldüm. Bir dakika bile düşünmeden eşimi seçtim" diye konuştu.