Denizli'de motosiklet tamircisi 39 yaşındaki Osman Bakanca, 2016 yılında arkadaşları aracılığı ile doğuştan yürüme engelli 32 yaşındaki Cahide Çelebi ile tanıştı.
Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Osman, Cahide ile evlilik kararı aldı. Ancak ailesi karşı çıktı, "Ya o kız; ya biz" dedi. Anne ve babasının bu kararına çok şaşıran Osman Bakanca, hiç tereddütsüz sevdiği kız Cahide'yi seçti. Ailesi, oğulları Osman'la bir daha konuşmadı. Osman ve Cahide, 17 Şubat 2017'de Denizli'de evlendi.
Bir yıl sonra Cahide böbreğini kaybetti. Osman bir böbreğini eşini vermek istedi. Ancak uyumlu çıkmadı. Cahide'nin yardımına kardeşi Önder Çelebi koştu. Cahide de sağlığına kavuştu.