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    'da şoke eden olay! Programa katılan , babam katil dedi

    ’da aranan kayıp adamın seri katil olduğu öğrenildi! Programa katılan , “Babam kız kardeşimle birlikte üç kişiyi katletti. Hatta yabancı uyruklu kadının kollarını satırla kesti” dedi.

    Canlı ihbar

    Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Beldesi'nde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, oğulları Yusuf Turhan'a alışveriş yapmak üzere dışarı çıktıktan sonra 10 gündür geri gelmedi.

    Evliliklerini noktaladıktan sonra tekrar bir araya gelen Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk'ün (53) oğlu Yusuf Turhan ise günlerdir izlerine ulaşamadığı anne ve babasını bulmak için dayısı Mustafa Öztürk ile atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına geldi.

    Canlı yayında babası Mehmet Turhan'ın geçmişte kız kardeşi Havva'yı 15 yıllık arkadaşını ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyledi.

        Babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti. Anlatılanlar karşısında stüdyodaki herkes ile programı izleyen milyonlar buz kesti.

        Mehmet Turhan'ın kaybolmadan hemen önce miras yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı da ortaya çıktı.

        Mektupta, kayıp Turhan'ın kardeşine, "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım" dediği öğrenildi.

            Programa bağlanan Hatice Karaca, oğlu Muhterem Karaca'yı kayıp Mehmet Turan ve kardeşinin öldürdüğünü bunun içinde ceza aldığını ileri sürdü. İddiaların odağındaki amca ise canlı yayına bağlanıp Karaca'yı abisi Mehmet Turan'ı öldürdüğünü söyledi.
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