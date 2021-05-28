Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Beldesi'nde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, oğulları Yusuf Turhan'a alışveriş yapmak üzere dışarı çıktıktan sonra 10 gündür geri gelmedi.
Evliliklerini noktaladıktan sonra tekrar bir araya gelen Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk'ün (53) oğlu Yusuf Turhan ise günlerdir izlerine ulaşamadığı anne ve babasını bulmak için dayısı Mustafa Öztürk ile atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına geldi.
Canlı yayında babası Mehmet Turhan'ın geçmişte kız kardeşi Havva'yı 15 yıllık arkadaşını ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyledi.