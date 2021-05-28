Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Tercümanbaba Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga, ihbarla olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Bir süre sonra taraftar yeniden aralarında kavgaya tutuştu ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Soner D, tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, yakınlarda arkadaşları ile oyun oynayan 12 yaşındaki Emine M'ye isabet etti.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burnundan yaralanan Emine M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.