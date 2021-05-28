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    • Yaşam
    • 28.05.2021 23:26
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    • 28.05.2021 23:37
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    'daki mahalle kavgasında 12 yaşındaki silahla vuruldu

    'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, sabıkalı birinin tüfekle havaya ateş açması sonucu arkadaşları ile oyun oynayan 12 yaşındaki Emine M silahla . Haberin detayları...

    AA
    Mahalle kavgasında 12 yaşındaki çocuk silahla vuruldu

    Mahallesi Tercümanbaba Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga, ihbarla olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

    Bir süre sonra taraftar yeniden aralarında kavgaya tutuştu ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Soner D, tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, yakınlarda arkadaşları ile oyun oynayan 12 yaşındaki Emine M'ye isabet etti.

    Yaralı , sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Burnundan yaralanan Emine M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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