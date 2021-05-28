ÖNCÜ ARAÇ GEÇİŞ YAPMIŞ

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, gözaltına aldıkları sürücü İ.K. hakkında terör örgütü PKK soruşturması yapıldığını belirledi. Ekipler, ayrıca takip sonucu yakalanan araçtan önce kontrol uygulamasında 'öncü araç' diye belirtilen bir otomobilin de geçiş yaptığını tespit etti.