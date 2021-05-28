Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde taksiye binen Aylin Şentürk, Burdur'un Bucak ilçesine gideceğini söyledi. Şentürk, saat 21.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı'na geldiğinde taksiden inmeye karar verdi. Yol kenarında kısa süre oturan Şentürk, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Şentürk'e otomobil çarptı. Otomobil hızla bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Şentürk, çevredekilerin çağırdığı ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda yaşamını yitirdi. Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
DOKTORA SALDIRI
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte taşkınlık yaptığı için uyardığı hastası Bayram N. tarafından bıçaklandı. Yaralı doktorun durumunu yakından takip ettiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" dedi.
GALATA'DA SIR ÖLÜM
Galata Kulesi'nin seyir terasından düşen Hilal Yağmur (20), olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın düşme nedeni henüz belirlenemezken, polis intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.