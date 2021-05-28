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    , yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu can verdi (Yaşam haberleri)

    'nın ilçesi Hurma Mahallesi'nde 34 yaşındaki , yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu can verdi. Katil sürücü, sırra kadem bastı.

    Canavar!

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde taksiye binen Aylin Şentürk, Burdur'un Bucak ilçesine gideceğini söyledi. Şentürk, saat 21.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı'na geldiğinde taksiden inmeye karar verdi. Yol kenarında kısa süre oturan Şentürk, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Şentürk'e otomobil çarptı. Otomobil hızla bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Şentürk, çevredekilerin çağırdığı ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda yaşamını yitirdi. Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    DOKTORA SALDIRI
    Ankara     Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte taşkınlık yaptığı için uyardığı hastası Bayram N. tarafından bıçaklandı. Yaralı doktorun durumunu yakından takip ettiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" dedi.

    GALATA'DA SIR ÖLÜM
    Galata Kulesi'nin seyir terasından düşen Hilal Yağmur (20), olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın düşme nedeni henüz belirlenemezken, polis intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

        TARLAYA TURİST DÜŞTÜ!
        Kanadalı         yamaç paraşütçüsü, Denizli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yaptı. Paraşütçü, yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Burdur'un Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Çiftçi Öz'ün sözleri ise gülmekten kırdı geçirdi. Yamaç paraşütçüsü "Sorry (Üzgünüm). Acil iniş yaptım" dedi. Çifçi de "Sorry, sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya" cevabını verdi.

        ÇÖPE ATTIĞI BİLETE 1 MİLYON DOLAR ÇIKTI
        ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Lea Rose Fiega, martta Lucky Stop adlı mağazadan 30 dolara Diamond Millions kazı kazan bileti almıştı. ABD'de satın aldığı fakat şanslı numara olmadığını düşündüğünden çöpe atılması için iade ettiği kazı kazan biletinden 1 milyon dolar çıktı. Mağaza müdürü çöpteki biletin 1 milyon dolarlık olduğunu gördü. Fiega'yı çağırıp bileti teslim etti.

        20.4 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 20 milyon 431 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 847'şer lira, 4 bilenler 548'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

        KIRKPINAR ERTELENDİ
        Güreş Federasyonu açıkladı: 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri bir hafta ertelendi. Karşılaşmalar haftaya yapılacak.

        KÜÇÜK STAJYER
        İstanbul'da avukat İpek Biter Gündüz, 1.5 yaşındaki kızını evde yalnız bırakamadı. Kucaklayıp adliyeye taşıdı. Küçük Beliz, hemen ortama uyum sağladı. Annesiyle birlikte bazı davalara da katıldı.

        KATİL KİRACI
        Mersin'de 9 yıl önce katledilen Bilal Kemik cinayeti aydınlatıldı. Katil, kiracısı İ.G. çıktı.

        ESKİ EŞ ATEŞİ
        Gonca Sağlam, kendisini terk edip Ebru Şallı ile evlenen Uğur Akkuş'a kinlendi. Fakat sert paylaşımları yüzünden başı derde girdi. 4 yıla kadar hapsi istendi.

        ANNE ÖZRÜ
        Kocaeli'de kızını döven Nurcan Serçe tahliye edildi. Yavrusunun ayaklarını öperek af diledi.

        AŞILI HIRSIZ
        Erciyes Üniversitesi'nde aşı geliştirme merkezine hırsız girdi. Bilgisayarı alıp gitti.

        BRAVO DİLAY
        Liseli Dilay Dal, Mühendislik Oscarı kabul edilen Uluslararası Bilim Fuarı'na katıldı. Organ eksikliği yüzünden yürüyemeyenler için yaptığı robotik protezle iki ödül birden kazandı.
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