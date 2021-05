TARLAYA TURİST DÜŞTÜ!

Kanadalı yamaç paraşütçüsü, Denizli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yaptı. Paraşütçü, yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Burdur'un Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Çiftçi Öz'ün sözleri ise gülmekten kırdı geçirdi. Yamaç paraşütçüsü "Sorry (Üzgünüm). Acil iniş yaptım" dedi. Çifçi de "Sorry, sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya" cevabını verdi.