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    • Yaşam
    • 27.05.2021 10:21
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    • 27.05.2021 10:38
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    SON DAKİKA: ’nda korku dolu anlar! i intiharı engelledi

    Son dakika haberi! ’nda intihara kalkışan bir genç ortalığı birbirine kattı. i cama çıkan gence hamle yaparak çekip içeri aldı.

    İHA

    Olay, dün Sümer Mahallesi 27/9 Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisindeki bir genç cama çıkarak intihar girişiminde bulundu.

    Mahalleli durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik yatağı açarak tedbir aldı. 112 personeli hazır beklerken polis ekipleri ikna çabalarına başladı.

    Uzun süren çabalar genci intihar girişiminden vazgeçiremedi. i camda bulunan gence doğru hamle yaparak içeri çekti. İntihar girişimi bu şekilde son bulurken genç 112 ekiplerine teslim edildi.

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