Dünyaya örnek aşıladık | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri

Türkiye, COVİD-19'a karşı örnek bir mücadele başlattı. Aşılamada gaza bastı. Salgında ev ev gezerek vakaları tespit eden filyasyon ekipleri şimdi de aşılama için çalmadık kapı bırakmadı. Aşıdan endişe duyanları bile ikna etmeyi başardı. Bu mücadele, uluslararası medyanın da dikkatinden kaçmadı. ABD'li haber ajansı Associated Press (AP), sağlıkçılarımızı haber yaptı. Haberde, ikna ekipleri ile binlerce kişiye aşı yapıldığı vurgulandı.