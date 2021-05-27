Dünyaya örnek aşıladık | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri

Türkiye, COVİD-19'a karşı örnek bir mücadele başlattı. Aşılamada gaza bastı. Salgında ev ev gezerek vakaları tespit eden filyasyon ekipleri şimdi de aşılama için çalmadık kapı bırakmadı. Aşıdan endişe duyanları bile ikna etmeyi başardı. Bu mücadele, uluslararası medyanın da dikkatinden kaçmadı. ABD'li haber ajansı Associated Press (AP), sağlıkçılarımızı haber yaptı. Haberde, ikna ekipleri ile binlerce kişiye aşı yapıldığı vurgulandı.
Trabzon'da sağlık ekipleri dün çay tarlasında aşılama yaptı.
50 YAŞ ÜZERİNE AŞI 1 HAZİRAN'DA
Sağlık Bakanı Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağı söyledi. "Hafta başında 5 milyon doza yakın aşı gelecek" dedi.
GÖZDEADA
Çanakkale Gökçeada'da salgın kontrol altına alındı. Turizmciler de 1 Haziran'da açılacak tatil sezonu için geri sayıma başladı. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, dünyanın ilk citta slow (sakin şehir) adası seçilen Gökçeada'nın güvenli turizm etkisiyle yerli ve yabancı turistlerin tercihi olacağını vurguladı.
ZAFER ÇOK YAKIN
Tam kapanma sonrası, Türkiye'de vaka sayıları azaldı. Hasta sayılarındaki düşüşün ardından Antalya'daki hastanelerde birçok yoğun bakım kapatıldı. Dr. Ayça Gümüş, sevindiren açıklamayı yaptı: Yüzde 50 düşüş var. Kapanmadan 1 hafta sonra başlayan acil servise başvuru oranı çok düştü.