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    Dünyaya örnek aşıladık | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri

    ABD’li haber ajansı AP, Türkiye’nin COVİD-19 ile mücadelesini takdir etti. Kapı kapı gezerek aşı yapan sağlık ordumuza övgüler dizdi. İşte haberin detayları ve 27 Mayıs tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri...

    Dünyaya örnek aşıladık

    Türkiye, COVİD-19'a karşı örnek bir mücadele başlattı. Aşılamada gaza bastı. Salgında ev ev gezerek vakaları tespit eden filyasyon ekipleri şimdi de aşılama için çalmadık kapı bırakmadı. Aşıdan endişe duyanları bile ikna etmeyi başardı. Bu mücadele, uluslararası medyanın da dikkatinden kaçmadı. ABD'li haber ajansı Associated Press (AP), sağlıkçılarımızı haber yaptı. Haberde, ikna ekipleri ile binlerce kişiye aşı yapıldığı vurgulandı.



    Trabzon'da sağlık ekipleri dün çay tarlasında aşılama yaptı.

    50 YAŞ ÜZERİNE AŞI 1 HAZİRAN'DA
    Sağlık Bakanı Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağı söyledi. "Hafta başında 5 milyon doza yakın aşı gelecek" dedi.



    GÖZDEADA
    Çanakkale Gökçeada'da salgın kontrol altına alındı. Turizmciler de 1 Haziran'da açılacak tatil sezonu için geri sayıma başladı. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, dünyanın ilk citta slow (sakin şehir) adası seçilen Gökçeada'nın güvenli turizm etkisiyle yerli ve yabancı turistlerin tercihi olacağını vurguladı.

    ZAFER ÇOK YAKIN
    Tam kapanma sonrası, Türkiye'de vaka sayıları azaldı. Hasta sayılarındaki düşüşün ardından Antalya'daki hastanelerde birçok yoğun bakım kapatıldı. Dr. Ayça Gümüş, sevindiren açıklamayı yaptı: Yüzde 50 düşüş var. Kapanmadan 1 hafta sonra başlayan acil servise başvuru oranı çok düştü.



        CANSIZ MANKEN
        İngiliz model Stephanie Dubois (39), 6 Mayıs'ta AstraZeneca aşısını olduktan sonra fenalaştı. 19 Mayıs'ta komaya giren Dubois, kurtarılamadı. Avrupa İlaç Ajansı ölümle ilgili soruşturma açtı.

        NOTLAR...
        ABD'li aşı şirketi Moderna, COVİD-19'a aşısının 12-17 yaş arasındaki çocukları koruduğunu açıkladı. Ülkede yetişkinlerin yarısından fazlası aşılandı.

        Hindistan'da COVİD-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 157 kişi hayatını kaybetti.

        İngiltere'de 49 kişide üçlü COVİD-19 mutasyonu keşfedildi.

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