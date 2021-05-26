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    • Yaşam
    • 26.05.2021 18:05
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    • 26.05.2021 18:15
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    'da trafik durma noktasına geldi! İstanbul yol durumu haritası...

    Son dakika haberleri... 'da trafik yine durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70'e yaklaştı. İşte İstanbul yol durumu...

    İstanbul kilitlendi!

    'da trafik yine durma noktasına geldi. Saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

    ile 'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile 'nda Ankara istikametinde, ile arasında ve D-100 Karayolunda - arasında trafik yoğunluğu gözlendi.

    D-100 Karayolunda ise her iki istikamette de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

    'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, Bahçelievler-Esenyurt, TEM Otoyolu - arasında trafikte sıkışıklık görülüyor.

    İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.05'te yüzde 65 olarak ölçüldü.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! İstanbul yol durumu haritası...