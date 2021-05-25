İstanbul Küçükçekmece, korkunç bir cinayete sahne oldu. Bir sitenin 7. katında oturan acil tıp teknisyeni Tuğçe Sayın (35), evi üzerine yapmayan annesi Sevilay Palabıyık (57) ile tartıştı.

Annenin şikayeti üzerine genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak eve dönen Sayın, annesini satırla öldürdü. Cani evlat, Palabıyık'ın kafasını da keserek bir tencereye koydu ve dolabın üzerine sakladı.

Palabıyık'tan haber alamayan komşusu, dün sabah ısrarla kapıyı çaldı. Kapıyı açan cani, önce annesinin tatile gittiğini, ardından da rahatsız olduğunu söyledi. Ancak şüphelenen komşu, polise haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde anne Palabıyık'ın cesedi ile karşılaştı. Polis, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Tuğçe Sayın'ı gözaltına aldı.