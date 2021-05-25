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    'da yaşamını yitirdi! Cesedini teşhis eden eşi ve kızı sinir krizi geçirdi

    'da önceki gece evinden çıkan 'ın (55) cesedi, falezler bölgesinde denizin 50 metre açığında bulundu. Sudan çıkarılan kadının eşi ve kızı sinir krizi geçirdi. Eşinin cesedini teşhis eden Feyzullah Özkan, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

    En acı teşhis

    Antalya'da önceki gece evinden çıkan 'ın (55) cesedi, falezler bölgesinde denizin 50 metre açığında bulundu. Sudan çıkarılan kadının eşi ve kızı sinir krizi geçirdi.

    Eşinin cesedini teşhis eden Feyzullah Özkan, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Feyzullah Özkan, "Hayır hayır eşim olamaz. Oy oy" diye gözyaşı döktü.

    Kızı Hülya Özkan ise "Ben annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bir bakayım. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti. Yapılan incelemenin ardından Özkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gece evden ayrıldığı tesit dilen Özkan'ın, intihar ettiği sanılıyor.

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    Haberler Yaşam Antalya'da Necla Özkan yaşamını yitirdi! Cesedini teşhis eden eşi ve kızı sinir krizi geçirdi