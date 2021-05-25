Antalya'da önceki gece evinden çıkan Necla Özkan'ın (55) cesedi, falezler bölgesinde denizin 50 metre açığında bulundu. Sudan çıkarılan kadının eşi Feyzullah Özkan ve kızı Hülya Özkan sinir krizi geçirdi.

Eşinin cesedini teşhis eden Feyzullah Özkan, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Feyzullah Özkan, "Hayır hayır eşim olamaz. Oy oy" diye gözyaşı döktü.

Kızı Hülya Özkan ise "Ben annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bir bakayım. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti. Yapılan incelemenin ardından Özkan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gece evden ayrıldığı tesit dilen Özkan'ın, intihar ettiği sanılıyor.