İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi bankadan para çektikten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle İnönü Caddesi'ndeki bir bankadan para çeken Bayram Y. (45), kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki G. ile tartıştı.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Y. silahla ateş ederek Abdülbaki G.'yi göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Abdülbaki G., kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bayram Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.