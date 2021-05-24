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    • Yaşam
    • 24.05.2021 20:36
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    • 24.05.2021 20:39
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    Bankadan para çeken şahıs kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi silahla öldürdü!

    Son dakika haberleri... 'de bir kişi bankadan para çektikten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi silahla vurarak öldürdü.

    'Takip ediyorsun' diyerek öldürdü!

    'de bir kişi bankadan para çektikten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi silahla öldürdü.

    Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'ndeki bir bankadan para çeken Bayram Y. (45), kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki G. ile tartıştı.

    ÖNCE TARTIŞTI SONRA VURDU
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Y. silahla ateş ederek Abdülbaki G.'yi göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Abdülbaki G., kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bayram Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam Bankadan para çeken şahıs kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiyi silahla öldürdü!