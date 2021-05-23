



Kaza sırasında kamyoneti hasar gören Yusuf Nayan da, "Sabah saatlerinde, kimliği belirsiz biri diyelim; uyuşturucu bağımlısı herhalde. Arabanın içinde tüm uyuşturucudan tutun her şey var. Büyük ihtimal kendisini kaybetmiş. Önde Megane marka bir arabaya vurdu. Ona vurunca gelip bizim kamyonete vuruyor. Bu bizim araba olmasaydı facia olurdu" dedi. Kamyonet sahibi Yusuf Nayan, sokağa çıkma yasağında böyle bir kazanın olmasına ayrıca tepki gösterdi