İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... Annesi ve babaannesiyle birlikte röntgen sırası bekleyen 8 aylık Tercan bebek kaçırılmaya çalışıldı.

İddialara göre Fas uyruklu S.K., "Bu bebek benim" diyerek babaannesinin kucağında olan bebeği almaya kalkıştı. Babaanne yaşadığı kısa süreli şoktan kurtulup çığlık attı. Kısa süreli arbede üzerine hastanenin güvenlik görevlileri olay yerine koştu. 3 güvenlik görevlisi Faslı kadını gözetim altına aldı. Hastaneye gelen polis ekiplerinin emniyete götürdüğü S.K. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

ANNEM ŞOK YAŞADI

Takvim'e konuşan babası Emin Eşşiz, "korku filminin içindeydik. Annemin kucağından 'bu bebek benim' diye çekip almaya çalışmış. Müdahale edip almışlar elinden. Annem şok geçirmiş. Ne olduğunu bile anlamamış. Anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Hastanede böyle bir olayın yaşanması inanılmaz" dedi.