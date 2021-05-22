Konya'da feci kaza! Otomobil takla attı, anne-kız feci şekilde can verdi

Konya Seydişehir'de oturan Gazi Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Taner Okay (36), ailesiyle birlikte, rahatsız olan 36 yaşındaki eşi Gülten Okay'ı şehir merkezindeki bir hastaneye götürmek için yola çıktı. Otomobil, dün saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Konya karayolunun 1'inci kilometresine geldiğinde kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra takla attı.





Gülten Okay'dan geriye eşi Taner ve kızı Eda'yla çekilen fotoğraf kaldı.



Kazada, Gülten Okay ve 57 yaşındaki annesi Şenay Yıldırım yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Taner Okay ile kayınpederi Erol Yıldırım (61) ve akrabası Levent Çevik (58), ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erol Yıldırım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.



Okay'ın 2 çocuğunu bakmaları için yakınlarına bıraktıktan sonra kazanın yaşandığı öğrenildi.







