Aşıdan korkan kadının ayağına gidildi: Sinovac’ın ilk dozu domates serasında uygulandı

COVİD-19, dünyayı sardı. Birçok ülkede sağlık sistemi çöktü, hastanelerde yer kalmadı. Türkiye ise pandemi ile mücadelede destan yazdı. Güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle tek bir vatandaşını mağdur bırakmadı. Salgında vakaların hızlıca tespit edilmesini sağlayan filyasyon ekipleri aşılamada da aynı özveriyle çalıştı. Dağ tepe aşarak herkesi aşıladı. Son olarak Antalya'da yaşayan 55 yaşındaki Aysel Kurt'un kapısını çaldı.



'ÇOK DUYGULANDIM'

Aşı olmak istemeyen Kurt'u domates serasında çalışırken bulan ekipler Kurt'a uzun uzun COVİD-19 ile mücadelede aşılamanın önemini anlattı. İkna ettikleri Kurt'a ilk doz aşısını yine domates serasında uyguladı. Sağlık ekiplerine teşekkür eden Kurt, "Buraya kadar gelmişler. Doktorları böyle görünce duygulandım. Eşim beni ikna edemedi ama doktorlar ikna etti" açıklaması yaptı.







Sağlık ekipleri, aşı olmak istemeyen Aysel Kurt'u çalıştığı serada ikna etmeyi başardı.