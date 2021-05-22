Aşıdan korkan kadının ayağına gidildi: Sinovac’ın ilk dozu domates serasında uygulandı

COVİD-19, dünyayı sardı. Birçok ülkede sağlık sistemi çöktü, hastanelerde yer kalmadı. Türkiye ise pandemi ile mücadelede destan yazdı. Güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle tek bir vatandaşını mağdur bırakmadı. Salgında vakaların hızlıca tespit edilmesini sağlayan filyasyon ekipleri aşılamada da aynı özveriyle çalıştı. Dağ tepe aşarak herkesi aşıladı. Son olarak Antalya'da yaşayan 55 yaşındaki Aysel Kurt'un kapısını çaldı.
'ÇOK DUYGULANDIM'
Aşı olmak istemeyen Kurt'u domates serasında çalışırken bulan ekipler Kurt'a uzun uzun COVİD-19 ile mücadelede aşılamanın önemini anlattı. İkna ettikleri Kurt'a ilk doz aşısını yine domates serasında uyguladı. Sağlık ekiplerine teşekkür eden Kurt, "Buraya kadar gelmişler. Doktorları böyle görünce duygulandım. Eşim beni ikna edemedi ama doktorlar ikna etti" açıklaması yaptı.
Sağlık ekipleri, aşı olmak istemeyen Aysel Kurt'u çalıştığı serada ikna etmeyi başardı.
TEDBİRDEN ÇAYMAYIN!
Doğu Karadeniz'e çay hasası akını başladı. Özellikle Rize'ye 30 binden fazla kişi giriş yaptı! Vali Kemal Çeber COVİD-19 tesbirlerini hatırlatarak uyardı: Günlük 300 TL yevmiye olduğunu duyan gelmek istiyor. Pandemi kurallarına uygun yürütmezsek yeniden sıkıntılı sürece girebiliriz.
KISIRSUZ!
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, erkeklere müjdeli haberi verdi. BioNTech aşısında uygulanan mRNA yönteminin kısırlığı bitireceğin söyledi. "Kısırlıkta genetik bir faktör varsa mRNA tekniği ile bunları düzeltebileceğiz" dedi.
VİRÜSBANK
The People's Vaccine Alliance vakfının hazırladığı rapora göre COVİD-19, dokuz yeni milyarder yarattı. Bunların toplam serveti 19.3 milyar doları aştı. Yeni milyarderler arasında Moderna CEO'su Stephane Bancel de var.
DOGRU TESPİT
Fransa'daki araştırmada köpeklerin Corona vakalarını yüzde 97 oranında doğru tespit ettiği anlaşıldı. Hızlı testlerden daha doğru sonuca ulaşan köpekler, negatif vakaları da buluyor!
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
İstanbul'da İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Arıkan, tam 54 gün boyunca COVİD-19 ile savaştı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Dün, görev yaptığı hastanenin önünde hüzün vardı... Törene meslektaşlarından hastalarına kadar pek çok vatandaş katıldı. Gülsüm Paşasoy "Geçen sene bana tümör teşhisi koydu. Belki o bu teşhisi koymuş olmasaydı bir hafta on günüm kalmıştı. Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik. Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum" diye ağladı.