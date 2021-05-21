İstanbul Sarıyer'de otomobilini satmak için alıcı N.S. ile pazarlık yapan H.T, araçtaki haciz nedeniyle satışı gerçekleştiremedi. H.T, parasını iade etmek istediği N.S.'nin sarf ettiği tehditkâr sözler nedeniyle korkuya kapılarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, can verdi. Dilek Yaman DEMİR.
16.3 MİLYON DEVRETTİ
Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 306 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 399'ar lira, 4 bilenler 676'şar lira, 3 bilenler 31'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.
KUBİLAY KAYIT!
Ünlü klip yönetmen Kubilay Kasap'la ilgili oldukça vahim iddialar ortaya atıldı. Kasap, boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kasap'ın kullandığı araca gizlice ses kayıt cihazı koyarak eşinin konuşmalarını kaydetti. Aldatıldığını belgeleyen bu ses kaydını, boşanma davasında delil olarak kullanan yönetmen, kaydı duruşmada dinleyen Meltem Kasap tarafından şikayet edildi. Boşanmak üzere olduğu eşinin özel hayatını ihlal ettiğini ileri süren Meltem Kasap'ın ihbarı sonrası yönetmene "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan dava açıldı. Yönetmen 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Dilek Yaman DEMİR.