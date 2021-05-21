ÇIK GEZ DOLAŞ!

İzmir Buca'da kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldüren Ayşe Vural'ın tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Vural ifadesinde, "Ayşe, 'Zeynep bayıldı' diyerek Ömer'i çağırdı. Daha sonra bana 'Senin dışarda işin yok mu git gez dolaş' dedi. Ben dışarı çıktım. 1 gün sonra cinayeti itiraf ettiğinde kızıma bakmak için odaya gittim" dedi. Ömer Vural'ın ise, "Annem beni çağırınca Zeynep'in gerçekten bayıldığını sandım. Hiç de merak etmedim ne oldu diye" dediği öğrenildi.