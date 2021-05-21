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    'da bir adam korkudan öldü (Yaşam haberleri)

    'de otomobilini satmak için alıcı N.S. ile pazarlık yapan H.T, araçtaki haciz nedeniyle satışı gerçekleştiremedi. H.T, parasını iade etmek istediği N.S.'nin sarf ettiği tehditkâr sözler nedeniyle korkuya kapılarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, can verdi.

    Korkudan öldü

    İstanbul Sarıyer'de otomobilini satmak için alıcı N.S. ile pazarlık yapan H.T, araçtaki haciz nedeniyle satışı gerçekleştiremedi. H.T, parasını iade etmek istediği N.S.'nin sarf ettiği tehditkâr sözler nedeniyle korkuya kapılarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, can verdi. Dilek Yaman DEMİR.

    16.3 MİLYON DEVRETTİ
    Süper     Loto'da 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 306 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 399'ar lira, 4 bilenler 676'şar lira, 3 bilenler 31'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

    KUBİLAY KAYIT!
    Ünlü     klip yönetmen Kubilay Kasap'la ilgili oldukça vahim iddialar ortaya atıldı. Kasap, boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kasap'ın kullandığı araca gizlice ses kayıt cihazı koyarak eşinin konuşmalarını kaydetti. Aldatıldığını belgeleyen bu ses kaydını, boşanma davasında delil olarak kullanan yönetmen, kaydı duruşmada dinleyen Meltem Kasap tarafından şikayet edildi. Boşanmak üzere olduğu eşinin özel hayatını ihlal ettiğini ileri süren Meltem Kasap'ın ihbarı sonrası yönetmene "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan dava açıldı. Yönetmen 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Dilek Yaman DEMİR.

        ÇIK GEZ DOLAŞ!
        İzmir         Buca'da kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldüren Ayşe Vural'ın tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Vural ifadesinde, "Ayşe, 'Zeynep bayıldı' diyerek Ömer'i çağırdı. Daha sonra bana 'Senin dışarda işin yok mu git gez dolaş' dedi. Ben dışarı çıktım. 1 gün sonra cinayeti itiraf ettiğinde kızıma bakmak için odaya gittim" dedi. Ömer Vural'ın ise, "Annem beni çağırınca Zeynep'in gerçekten bayıldığını sandım. Hiç de merak etmedim ne oldu diye" dediği öğrenildi.

        BAL GİBİ OKUL!
        Şenlikköy         Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun görevlileri, dün büyük bir şaşkınlık yaşadı. Okul içinde ve bahçesinde çok sayıda arı olmasından şüphelenip, profesyonel arıcılardan yardım istedi. Okula gelen arıcılar, arıların en üst kattaki duvara oğul verdiğini belirledi. Bunun üzerine özel kıyafetlerini giyerek, kovanlara ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, arıcıları merdiven aracıyla kovaların bulunduğu yere ulaştırdı. Arıcılar, çekiç ve keski yardımıyla duvarı kırarak arıların bulunduğu yere körük dumanı sıkıp, kraliçe arıya ulaştı. Kraliçe arı ve yavru arılar, ayrı ayrı kovanlara koyup muhafaza altına alan arıcılar, okul duvarından petekleriyle birlikte yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı. bal, okul görevlilerine teslim edildi.

        MAVİ BAYRAK FARKI
        Kültür         ve Turizm Bakanlığı'nca İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısının 486'dan 519'a yükseldiği açıklandı. Uluslarası birçok turizm dergisi de, dünyanın en güzel plajlarının Türkiye'de olduğuna dikkat çekti.

            ÇOK YAŞA DELAL
            Suriye'de             Esad rejiminin saldırılarından kaçan Dugaym Ailesi, İdlib'teki çadır kente sığındı. Çadırda yangın çıktı. Ailenin en küçük bireyi olan Delal bebek yandı. Mersin'deki hastaneye kaldırıldı. "Yüzde 90 yaşamaz" denilen bebek mucize eseri yaşama sarıldı. Mersin'de ev kiralayan baba Abdulfattah Dugaym, kızının tek ihtiyacının ise İdlib'te kalan annesi olduğunu belirtti.

            YANLIŞ PAKETLEME
            Erzurum'da             kargo şirketinde çalışan Dilara Özonur (25), müdürü M.S. tarafından taciz edildiğini belirtti. Firma yönetimine şikayet etti. Yönetim ise skandal bir kararla kadını suçlu bularak işten çıkardı. Konunun yargıya taşınmasıyla, aynı isim tarafından taciz edilerek işten çıkarılan tek kişinin Dilara Özonur olmadığı ortaya çıktı. Bir çocuk annesi kadın, "Beni odasına çağırdı. Belimden tutup sarılmak istedi ama itip odadan çıktım. Şikayet edince de beni işten çıkardılar" dedi. BULUT YAMANDAĞ- YUNUS EMRE KAVAK.

            10 YILLIK ESARET BİTTİ
            Adıyaman'da             ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Vakkas Orhan, ticaret için 2011'de Suriye'ye gitti. Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Orhan, çeşitli suçlamalar yöneltilerek tutuklandı ve Halep'teki bir cezaevine konuldu. Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde yaşayan ailesiyle buluştu. Orhan'ı, evinde eşi Ayşe Orhan, kızı, oğlu, torunları ve akrabaları karşıladı. Yıllar sonra gerçekleşen kavuşmada duygusal anlar yaşandı. Vakkas Orhan, "Hürriyetime, memleketime, yakınlarıma, çocuklarıma kavuşmanın sevinci içerisindeyim. Tam 10 yıl boyunca 'Ya Rabbi beni hürriyetime, memleketime, çoluk çocuğuma kavuştur' diye dua ettim" dedi.

                SINAVLARA TERCiH KARARI
                Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır" dedi.

                HAİN SALDIRILAR ENGELLENDİ
                Batman'da,                 PKK'lı teröristler dün gece yarısı askeri tesise maket uçakla saldırı düzenlemek istedi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" denildi. Eş zamanlı olarak Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na da saldırı yapıldı. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi.
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                Haberler Yaşam İstanbul'da bir adam korkudan öldü (Yaşam haberleri)