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    Bahisçilere 32 bin lira gönderen genç kadını bir de erkek arkadaşı dolandırdı

    Trabzon Ortahisar'da N.Ş. adlı kadın, bahis oynamak isterken 32 bin lira dolandırıldı. Parayı geri almak için avukat tuttuğunu söyleyen erkek arkadaşına da kandı. 10 bin lira daha kaptırdı.

    Gelen çarptı giden çarptı

    Trabzon Ortahisar'da çağrı merkezi çalışanı N.Ş. (33), 3 ay önce sosyal medyadan gördüğü reklamlara kanıp bahisçilere 32 bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anladıktan sonra erkek arkadaşı A.Y.'ye durumu anlatan N.Ş., parayı geri alabilmek için avukat tutmaya karar verdi.

    A.Y. iki avukat tuttuğu gerekçesiyle sevgilisi N.Ş.'den 5 bin lira aldı. Mağdur kadın, "A.Y., dayısının başşavcı 'i tanıdığını söyleyerek benden 5 bin lira daha para aldı. Tekrar dolandırıldım" dedi. Gözaltına alınan A.Y, tutuklandı. N.Ş'nin parasını ödeyen zanlı, kadının şikayetinden vazgeçmesi sonrası tahliye edildi.


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    Haberler Yaşam Bahisçilere 32 bin lira gönderen genç kadını bir de erkek arkadaşı dolandırdı