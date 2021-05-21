Bahisçilere 32 bin lira gönderen genç kadını bir de erkek arkadaşı dolandırdı

Trabzon Ortahisar'da çağrı merkezi çalışanı N.Ş. (33), 3 ay önce sosyal medyadan gördüğü reklamlara kanıp bahisçilere 32 bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anladıktan sonra erkek arkadaşı A.Y.'ye durumu anlatan N.Ş., parayı geri alabilmek için avukat tutmaya karar verdi.

A.Y. iki avukat tuttuğu gerekçesiyle sevgilisi N.Ş.'den 5 bin lira aldı. Mağdur kadın, "A.Y., dayısının başşavcı Hüseyin Tuncel'i tanıdığını söyleyerek benden 5 bin lira daha para aldı. Tekrar dolandırıldım" dedi. Gözaltına alınan A.Y, tutuklandı. N.Ş'nin parasını ödeyen zanlı, kadının şikayetinden vazgeçmesi sonrası tahliye edildi.



