Eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki Ceren Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı T., kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen İbrahim Atıcı'nın eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Atıcı'yı telefonla arayan Hacı T. kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Park önünde buluşan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Hacı T. cebinden çıkardığı bıçakla İbrahim Atıcı'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.



Bıçaklanarak öldürülen İbrahim Atıcı

TESLİM OLDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Atıcı'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Atıcı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Hacı T. ise, polis merkezine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu.