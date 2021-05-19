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    • Yaşam
    • 19.05.2021 11:59
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    • 19.05.2021 11:59
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    Eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

    'de yaşayan 28 yaşındaki . kısa süre önce askerden gelen 26 yaşındaki 'nın eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendi. Hacı T., Atıcı'yı parka çağırdı. İkili arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Hacı T. cebinden çıkardığı bıçakla İbrahim Atıcı'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Hacı T. daha sonra suç aletiyle teslim oldu.

    DHA
    İçindeki şüpheyi değil onu öldürdü

    Olay, saat 03.00 sıralarında 'ndeki önünde meydana geldi. İddiaya göre, ., kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen 'nın eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendi.

    DEFALARCA BIÇAKLADI
    Atıcı'yı telefonla arayan Hacı T. kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Park önünde buluşan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Hacı T. cebinden çıkardığı bıçakla İbrahim Atıcı'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.


    Bıçaklanarak öldürülen İbrahim Atıcı

    TESLİM OLDU
    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Atıcı'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Atıcı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morguna kaldırıldı. Hacı T. ise, polis merkezine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu.

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