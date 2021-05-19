Kentte önceki hafta 270,94 olan vaka haritası 167,27'ye gerilemesine rağmen vaka sayılarının diğer illere göre yüksek oranda kaldı. Kentte köy evlerindeki aile içi toplu buluşmaların artışa neden olduğu vakaların yüzde 83'ünün bu nedenle yayıldığı tespit edildi.