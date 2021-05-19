Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasında en çok vaka görülen iller arasında Rize 4'üncü sırada yer aldı.
Kentte önceki hafta 270,94 olan vaka haritası 167,27'ye gerilemesine rağmen vaka sayılarının diğer illere göre yüksek oranda kaldı. Kentte köy evlerindeki aile içi toplu buluşmaların artışa neden olduğu vakaların yüzde 83'ünün bu nedenle yayıldığı tespit edildi.
ÇAY GÖÇÜ DE ETKİLEDİ
İl dışından çay göçü ile gelenlerin akrabaları ile toplu buluşmalarının da vaka artışlarında etkili olduğu belirlendi. Vatandaşlar çay göçü ile gelenlerin tedbirlere uymasını isterken, yetkililer çay alım yerlerinde tedbirleri sıklaştırdı.