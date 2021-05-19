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    Avukat Cüneyt Şeker'in haciz işlemi sırasında ısırılarak yanağı koparıldı (Yaşam haberleri)

    'da avukat Cüneyt Bülent Şeker, haciz işlemi yaptıkları esnada tarafından saldırıya uğradı. Avukatın yanağından parça koparan Konuk, İcra Memuru 'e de hakaret etti. Konuk 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şeker, tepki gösterdi: Benim yerimde bir hakim olsaydı o sanıklar hemen tutuklanırlardı.

    Isırık isyanı

    Bursa'da avukat Cüneyt Bülent Şeker, haciz işlemi yaptıkları esnada Ömer Konuk tarafından saldırıya uğradı. Avukatın yanağından parça koparan Konuk, İcra Memuru Mustafa Sekmen'e de hakaret etti. Konuk 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şeker, tepki gösterdi: Benim yerimde bir hakim olsaydı o sanıklar hemen tutuklanırlardı.

    KAZARA DEHŞET
    Karaman'da     pompalı tüfekle bacağından vurulan Satı Laçin (26), hastanede tüfekle oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğunu söyledi. Eşi Tolga Nantu (20) "Tüfeği temizlerken ateş aldı" itirafında bulundu. Konya'ya sevk edilen Satı Laçin, hayatını kaybetti. Laçin'in ilk evliliğinden iki çocuğu olduğu öğrenildi.

    NE YAPTIN HOCAM
    İzmir'de     yaşayan iki çocuk babası lise öğretmeni Fuat Orkun Subaşı (52), kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Subaşı, hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ceylan Torlak.

        FRANSIZ BALKON FACİASI
        İstanbul         Bakırköy'de özel bir hastanede görevli ünlü Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehdi Çelikyay, camı açıp Fransız balkonun demir korkuluklara yaslandı. Demirin yerinden çıkması sonucu 3. kattan aşağı düştü. Kurtarılamadı. Yunus Emre KAVAK.

        14.7 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 14 milyon 732 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 176'şar lira, 4 bilenler 533'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler 3'er lira ikramiye alacak.

        O GENÇ VURULDU
        Antalya         Elmalı'da Ahmet Tilki (39), evine gireceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu bacağından vurularak, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, geçen yıl eşinin, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Eşi Sümeyra Tilki ise asıl aldatılanın kendisi olduğunu öne sürerek Tilki'nin başka bir kadınla fotoğrafları olduğunu iddia etmişti.

            ESTETİK OPERASYON
            İstanul'da             polis memuru Vedat Tuğrul (29), genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Ancak bir daha uyanamadı. Doktor T.T., "Anesteziden çıkamadı. Benim hatam değil" savunması yaptı. Savcılık, doktor T.T., anestezi uzmanı ve hemşire hakkında soruşturma başlattı.

            TACİZ MODELİ!
            İstanbul'da             polis 22 Şubat'ta İranlı model Qazal Yadegari ve sevgilisi Kian Mohammadia'nın yaşadığı rezidansa baskın yaptı. Evden aslan yavrusu ve piton yılanı çıktı! Model Yadegari ise soluğu savcılıkta aldı. "Evime gelen polisler telefonumdaki özel fotoğraflarımı karıştırdı" suçlaması yaptı. Polis Ahmet K. ve Selçuk P. hakkında dava açıldı. Dilek Yaman Demir.
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            Haberler Yaşam Avukat Cüneyt Şeker'in haciz işlemi sırasında ısırılarak yanağı koparıldı (Yaşam haberleri)