Avukat Cüneyt Şeker'in haciz işlemi sırasında ısırılarak yanağı koparıldı (Yaşam haberleri)

O GENÇ VURULDU

Antalya Elmalı'da Ahmet Tilki (39), evine gireceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu bacağından vurularak, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, geçen yıl eşinin, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Eşi Sümeyra Tilki ise asıl aldatılanın kendisi olduğunu öne sürerek Tilki'nin başka bir kadınla fotoğrafları olduğunu iddia etmişti.