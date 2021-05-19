Avukat Cüneyt Şeker'in haciz işlemi sırasında ısırılarak yanağı koparıldı (Yaşam haberleri)

Bursa'da avukat Cüneyt Bülent Şeker, haciz işlemi yaptıkları esnada Ömer Konuk tarafından saldırıya uğradı. Avukatın yanağından parça koparan Konuk, İcra Memuru Mustafa Sekmen'e de hakaret etti. Konuk 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şeker, tepki gösterdi: Benim yerimde bir hakim olsaydı o sanıklar hemen tutuklanırlardı.
KAZARA DEHŞET
Karaman'da pompalı tüfekle bacağından vurulan Satı Laçin (26), hastanede tüfekle oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğunu söyledi. Eşi Tolga Nantu (20) "Tüfeği temizlerken ateş aldı" itirafında bulundu. Konya'ya sevk edilen Satı Laçin, hayatını kaybetti. Laçin'in ilk evliliğinden iki çocuğu olduğu öğrenildi.
NE YAPTIN HOCAM
İzmir'de yaşayan iki çocuk babası lise öğretmeni Fuat Orkun Subaşı (52), kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Subaşı, hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ceylan Torlak.