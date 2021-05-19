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    19 yaşındaki , otel odasında uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti

    'da üniversite öğrencisi (19), erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup, apart otele gitti. Burada bir süre eğlenen 3 arkadaş, uyuşturucu kullandı. Ardından ise hayatını kaybetti.

    Uyuşturucu kabusu

    Antalya 'da üniversite öğrencisi Havva Nur Çalışgan (19), erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup, apart otele gitti. Burada bir süre eğlenen 3 arkadaş, uyuşturucu kullandı.

    Daha sonra Çalışgan, aniden fenalaştı. Arkadaşları ambulans çağırdı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, genç kıza müdahalede bulundu. Ancak kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.O.Ş. ve M. D.'nin ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

    SONU BÖYLE Mİ OLACAKTI?


    Gözyaşlarına boğulan anne 'ın, "Ben bunca yıl iki çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı. Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin" feryatları yürekleri dağladı. Genç kızın arkadaşları ve diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu. ERDOĞAN ÖZTÜRK.

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    Haberler Yaşam 19 yaşındaki Havva Nur Çalışgan, otel odasında uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti