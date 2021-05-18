Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Musa Çiftçi, 6 Mart günü evinden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Çiftçi'nin komşuları Y.E.'nin evine gidip geldiğini, bir süre sonra da yeniden evden çıkıp gözden kaybolduğunu belirledi. Musa Çiftçi'nin parası için evlilik vaadiyle kandırılıp kaçırıldığını öne süren aile, Y.E. ve yakınlarıyla da tartıştı.
'ÖLDÜRÜLÜP, GÖMÜLDÜĞÜ İDDİASI'
Yaklaşık 2,5 aydır kendisinden haber alamayan ailesi, Musa Çiftçi'nin bulunması için bir televizyon programına çıktı. Dün programa bağlanan ve ismini vermeyen bir kişi, Musa Çiftçi'nin öldürüldüğünü ve cesedinin de gömüldüğünü öne sürdü.