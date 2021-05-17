Merkez Yenişehir ilçesi açıklarında, devriye gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sahile vurmuş olarak bulunan oluklu balinanın Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas tarafından yapılan nekropsi sonucuyla ölüm nedeni belli oldu.
Balinanın sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ayas, "Balinanın iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı yerlerin olduğu gördük.
Böyle bir yaralanma, büyük bir geminin çarpması ile meydana gelebilir.