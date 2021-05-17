Karavan&Kamp dergisi çıktı! Adeta rehber niteliğinde

İlham veren hikâyelerden yola çıkılarak hazırlanan Karavan&Kamp dergisi, konuya ilgi duyanlara ışık tutacak bir rehber niteliğinde. Kamp malzemelerinden en popüler kampinglere, satılık, devre mülk ve kiralık karavan sunan firmalardan Türkiye'nin 7 bölgesinden 109 kamp rotasına kadar birçok bilgiye ulaşabileceğiniz dergide, yıllardır karavanla seyahat eden ve doğa tutkunu kamp severler deneyim ve tavsiyelerini paylaşıyor. Evlerini kapatıp tam zamanlı karavanda yaşayanlardan otobüs, minibüs ve panelvan tipi araçlarını dönüştürerek kendilerine 'her yere gidebilen ev' yapanlar yaşadıkları serüvenleri anlatırken maliyet, kamp yerleri vb. konularda fikir veriyor. İstanbul Boğazı'ndan Asya Kıtası'nın kalbine 2.5 yıl karavanla seyahat ederek belgesel çeken Seçil İkiz ve Cemal Gülas ile bisikletle dünya turuna çıkan Başak ve Marco'nun yaşama ve yola dair verdiği röportajlar içerik seçkisinde yer alıyor. Yükselen trend Tiny House ve lüks kamp deneyimi için Glamping seçenekleri tatil planları yapmaya başlayanlara öneriler sunuyor.