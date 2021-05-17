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    • Yaşam
    • 17.05.2021 09:33
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    • 17.05.2021 09:41
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    'da müşterisini taciz ettiği iddia edilen taksici arkadaşları tarafından darbedildi

    'ta bir taksiye binen kadın müşteri iddiasına göre taksicinin sözlü tacizine uğradı. Söz konusu müştesi durumu taksinin bağlı olduğu durağa bildirdi. Duraktaki diğer şoförler ise taksiciye adeta meydan dayağı attı.

    İHA
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    Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın müşteriyi sözle taciz etti. Durumdan rahatsız olan kadın, bir sonraki gün taksi durağına giderek bu durumu bildirdi.

    "Sarkıntılık" yaptığını iddia ettiğini taksi sürücüsünü şikayet eden kadın daha sonra taksi durağından ayrıldı. Bu duruma sinirlenen taksi sürücüleri akşam saatlerinde toplanarak sürücüyü durağa çağırdı.

    "TAKSİ ŞOFÖRÜNE MEYDAN DAYAĞI"
    Taksi durağına gelen iddiaların hedefindeki sürücü ise, öfkeli bir arkadaş grubuyla karşılaştı. İddiaları yalanlayan sürücü, kadın müşteriye terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendini savundu.

        Ancak arkadaşları, "kadın müşteriyle sohbet olur mu? Senin anan, bacın taksiye binmiyor mu?" diyerek sürücüyü dövmeye başladılar. Aldığı darbeler sonrası yaralanan sürücü kaçmaya çalışsa da taksici arkadaşları bırakmadı.

        Yaşanan bu olaylar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da müşterisini taciz ettiği iddia edilen taksici arkadaşları tarafından darbedildi