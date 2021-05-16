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    • Yaşam
    • 16.05.2021 18:44
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    • 16.05.2021 18:53
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    Tartıştığı eşini 7 yerinden bıçakladı: Beni aldatıyordu, namusum için yaptım

    ’da,  (49), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı 'i (44), 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Bayram Çınar, e uğradığını iddia ederek, "Beni aldatıyordu, bıçakladım. Namusum için yaptım. Ben cinayet işleyecek adam değilim. Herkes hakkını bulur. Ben 7 dil biliyorum. İyi yayınlayın" diye konuştu.

    DHA
    Beni aldatıyordu, namusum için yaptım

    Olay, saat 16.00 sıralarında 6601 Sokak'ta meydana geldi. , 2 çocuğunun annesi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Çınar, mutfaktan aldığı bıçakla Çekiç'i, 7 yerinden bıçakladı.

    Ağır yaralanan Çekiç'i komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinden kaçan Bayram Çınar, polis ekiplerince evin yakınında yakalandı.

    "BEN CİNAYET İŞLEYECEK ADAM DEĞİLİM"

    Polis tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Bayram Çınar basın mensuplarına, "Beni aldatıyordu, bıçakladım. Namusum için yaptım. Ben cinayet işleyecek adam değilim. Herkes hakkını bulur. Ben 7 dil biliyorum. Devletini milletini seven bir adamım. Herkese teşekkür ederim. İyi de yayınlayın. Eşim hak etti, hak ettiğini de buldu" dedi.

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