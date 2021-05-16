SON DAKİKA: Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polise hakaret edip basına saldırdı

Polis ekiplerinin müdahalesiyle tutulan alkollü sürücü aracının kontağını vermek istemeyerek görevli memurlara, "Herifsen gel bu kontağı al" dedi. Olay yerine çağırılan asayiş ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen sürücü burada yapılan kan testinde 169 promil alkollü çıktı. Sürücüye alkol metreye üflememekten 3 bin 836 TL ve alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 5 bin 175 TL para cezası kesilirken ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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