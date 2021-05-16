SON DAKİKA: Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polise hakaret edip basına saldırdı

Olay, Taşpazar Mahallesi Tiyatro Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korona Virüsle Mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı denetim yapan polis ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden 68 ABK 917 plakalı otomobili durdurdu.
Ehliyet, ruhsat ve kısıtlama muaf belgesi kontrolü yapan polis ekipleri sürücü Servet O.'nun (31) kısıtlamadan muaf olmadığını tespit etti. Ardından sürücünün konuşma ve hareketlerinden alkollü olduğunu fark eden ekipler sürücüyü alkol muayenesinden geçirmek istedi. Alkol metreye üflemeyen sürücü polis ekiplerine hakaretler ederek agresif tavırlar sergiledi. Polis ekiplerine adeta talimatlar yağdıran sürücü ardından kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaret ederek saldırıda bulundu.
SÜRÜCÜDEN GÖREVLİ POLİS MEMURLARINA "HERİFSEN GEL KONTAĞI AL"
Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan alkollü sürücü, polis memurlarına, "Bağlayın benim arabamı. Beni bağlamayan adamın. Bağlayın lan. İşlem yapılsın, umurumda olmaz. Alkollüysem şahsıma" dedi. Basın mensuplarının "Neden sokağa çıktın?" sorusuna ise, "Sen niye çıktın" diyerek küfürler ederken, "Sen niye çıktın oğlum" diye cevap verdi.