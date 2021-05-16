Moda dünyasında tutunmak, birbirinden iddialı tasarımlara imza atmak, sektörde ses getirmek ve modaseverlerin radarına girmek o kadar da kolay değil. Modacı Yeliz Yasa ise bunu başaranlardan. 5 yıl önce kurduğu 'By Yasa' markasıyla üçüncü ve dördüncü mağazalarını açmaya hazırlanan modacının tasarımlarına ilgi büyük.



ÇOCUKLUĞUM TEKSTİL SEKTÖRÜNDE GEÇTİ

Butik bir dükkanla başladığı yolculuğunda bugün dünyaya açılmayı hedefleyecek bir noktaya gelen Yeliz Yasa, sektördeki başarısı hakkında şunları söylüyor: "Benim çocukluğum tekstil sektöründe geçti. Babam İstanbul'da çok iyi bilinen eski tekstilcilerdendir. Yani benim modanın içinde olmam 4-5 senelik bir durum değil. Kumaşların, tasarım kıyafetlerin içinde büyüdüm. Çocukken de kumaşlardan kendime kıyafetler yapmaya çalışırdım. Bir noktada bu tutkum mesleğim haline geldi. Marka oluşturmak amacıyla harekete geçtikten sonra da süreç hayli hızlı ilerledi."



BEN TASARLIYORUM ATÖLYEMİZDE DİKİLİYOR

Yeliz Yasa, markanın yalnızca sahibi değil aynı zamanda tasarımcısı: "By Yasa'nın tüm tasarımlarını ben yapıyorum. Üretim aşaması da bizde. Bir atölyemiz var, tasarımlarımı orada hayata geçiriyorlar. Onların da bu işte çok başarılı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." 2021 yazı için hazırladığı koleksiyonu geçtiğimiz günlerde tüketiciyle buluşturan Yeliz Yasa, satışlardan memnun: "Pandemi döneminin kasvetini azaltacak renkli bir koleksiyon hazırladım. Instagram butiğimizde paylaştığımız tasarımlara ilgi şimdiden rekor düzeyde."