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    • Yaşam
    • 15.05.2021 14:19
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    • 15.05.2021 14:23
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    SON DAKİKA: Pazarlar açık olunca vatandaşlar akın etti

    Son dakika haberine göre; 'nın yayımladığı genelge ile birlikte tam kapanmada pazar yerleri bugün saat 17'ye kadar açık olacak. Pazar yerlerinin açık olmasının ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için pazarın yolunu tutarken, ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

    Vatandaşlar akın etti

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara geldi.

    Maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tezgahlarını açan esnaf, müşterilerinin talebini karşılıyor. Pazar yerlerinin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılarak, belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verildi.

    Vatandaşlar, zabıta görevlilerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı. Polis, zabıta ve belediye ekiplerince pazar yerlerinde sık sık denetim yapıldı.

        Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, AA muhabirine, alışverişe gelen vatandaşın pazarın açılmasından memnun olduğunu söyledi.

        Yığılmalar olmadan insanların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yaptığını anlatan Akıllı, "Her şeyin başı sağlık. İnşallah bu salgın sürecini atlatıp, daha nice bayramlar görürüz." dedi.

        Pazar yerlerinin belirli noktalarından giriş ve çıkışa izin verildi. Vatandaşlar, zabıta görevlileri ve polis ekiplerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı.

            Öte yandan Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam koronavirüs aşısı miktarı 25 milyon 646 bin 115'e ulaştı.

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