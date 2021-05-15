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    5 arkadaşıyla birlikte çiftlik evinde alkol aldı! Ardından ormanda kayboldu herkese isyan etti

    Kent merkezinde yaşayan er, dün gece saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte Çakmaklar köyünde, çiftlik evinde alkol aldı. Ece Eker, ardından çiftlik evinden çıkıp, ormanda yürüyüşe çıktı. Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kız, koşmaya başlayınca kayboldu.

    Ormanda kayboldu herkese isyan etti

    Kent merkezinde yaşayan Ece Eker, dün gece saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte Çakmaklar köyünde, çiftlik evinde alkol aldı. Ece Eker, ardından çiftlik evinden çıkıp, ormanda yürüyüşe çıktı. Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kız, koşmaya başlayınca kayboldu.

    Ece Eker, cep telefonuyla jandarmayı arayıp, haber verdi. Bunu üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Eker, saat 10.30 sıralarında, yayladaki evine giden bir vatandaş tarafından bulundu.

    Vatandaş, durumu genç kızı bulduğu bölgeye 200 metre uzaklıkta arama yapan AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ulaştıkları Ece Eker'e su verdi. Yaklaşık 6 saat ormanda kalan ve ayak bileğini incittiği belirlenen Ece Eker, ambulansla tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada Ece Eker'in sorgulamasını yapan sağlık ekibi, Coronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina altında bulunması gerektiğini tespit etti. Eker'in arkadaşlarının herhangi bir kayıp başvurusu yapmadığı da ortaya çıktı.

        Bu durumu çok içerleyen genç kız, "hepsine yazıklar olsun" dedi.
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