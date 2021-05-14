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    • Yaşam
    • 14.05.2021 19:35
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    • 14.05.2021 19:37
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    uçuşlarını geçici olarak durdurdu

    uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

    THY İngiltere uçuşlarını durdurdu

    uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

    'den yapılan bilgilendirmede otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

    AKTARMALI UÇUŞLAR
    Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.

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