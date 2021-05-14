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    'deki Kushimoto Sokağı'nda korku! Dev balina balığı ölü olarak karaya vurdu

    'deki Kushimoto Sokağı karşısında yaklaşık 8 metre boyunda, 800 kilogram ağırlığında dev balina balığı ölü olarak karaya vurdu. Dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden olduğu tespit edilen balığın ölüm nedeni, otopsi yapıldıktan sonra belirlenecek. Balığın yaklaşık bir hafta önce öldüğü düşünülürken, kafasının da büyük zarar gördüğü görüldü.

    Kushimoto'da korku!

    Mersin'deki Kushimoto Sokağı karşısında yaklaşık 8 metre boyunda, 800 kilogram ağırlığında dev balina balığı ölü olarak karaya vurdu. Dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden olduğu tespit edilen balığın ölüm nedeni, otopsi yapıldıktan sonra belirlenecek. Balığın yaklaşık bir hafta önce öldüğü düşünülürken, kafasının da büyük zarar gördüğü görüldü.

    Çok büyük olmasından dolayı vinçle çıkarılması gereken balık, n balık adamları tarafından halatlarla bağlanarak, bota bağlanıp uygun yere çekilmesi sağlandı. Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'da dünyanın en büyük ikinci balinası olan balığın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Bölgede yoğun bir koku oluşurken, çevrede bulunan apartmanlardaki vatandaşlarda meraklı gözlerle çalışmaları inceledi.

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    Haberler Yaşam Mersin'deki Kushimoto Sokağı'nda korku! Dev balina balığı ölü olarak karaya vurdu