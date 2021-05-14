TÜKETİYORUZ!

Türkiye ve İspanya'da yaşayan, göç ettiği için nadir de olsa farklı ülkelerde de görülebilen kara akbabalarının nesli insanların bilinçsiz davranışları yüzünden tükenmekle karşı karşıya kaldı. Türkiye'ye özgü yırtıcı bir kuş türü olarak bilinen kara akbabasından ülkede sadece 80 tane kaldı. Türkiye'de insanların özellikle kurtları öldürmek için kullandıkları zehirli etleri yiyen kara akbabalarında toplu ölümler gözlemleniyor. Yetkililer, bazı önlemlerle birlikte ölümlerin önüne geçileceğini söyledi.