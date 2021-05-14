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    'da mucize gibi kurtuluş! Dere yatağına düştü ayağı kırıldı 5 gün direndi (Yaşam haberleri)

    'da Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağına sarkıttıkları merdivenle 'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.

    Mucize kurtuluş

    Antalya Muratpaşa'da Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.

    SUYLA HAYATTA KALDI
    İtfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi. Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, vinçle yukarı çıkarıldı. 5 gün önce düştüğünü belirterek, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi. Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, hastaneye götürüldü.

    PATRON BU NE!
    İzmir'de     bir kafetaryanın ortaklarından Osman D., pastacı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü. D.'nin tepki gösterdiği Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı. Fırça süpürgeyle dövülen Katırcı, yüzünden yaralandı. Ölümle tehdit de edildiğini söyleyen Katırcı, polis merkezine giderek patronundan şikayetçi oldu. Katırcı, "Patronum yüzüme 1 kere vurdu, gözüme denk geldi. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı, şikayetçiyim" dedi.

        KUYU 3 ARKADAŞI YUTTU
        Adana'nın         Kozan ilçesinde, Mehmet İşlek (43), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı (36), su kuyusuna su tankı kurmak istedi. 3 arkadaş, suya dalgıç su motoru indirdikleri sırada kuyuya düştü. Olay yerine giden kurtarma ekipleri, Sarı, Sönmez ve İşlek'in cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan aileler sinir krizi geçirdi.

        İKİNCİ EL KABUS
        İstanbul'da Ömer Akkuş (31)        , ikinci el alışverişi yapılan cep telefonu uygulamasında gördüğü saati beğendi. 500 liraya anlaştı. Kargoya verildiği söylenen saat bir türlü kendisine ulaşmayan Akkuş, bir daha satıcıya ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Akkuş, şikayetçi oldu.

        HAİN SALDIRI 1 POLİS ŞEHİT
        Ağrı'da Türkiye-İran sınırında görevli polislere, PKK'lı teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda Özel Harekat polisi Veli Kabalay şehit olurken, 3 polis de yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Evli ve 1 çocuk babası Kabalay'ın dün sabah ailesiyle telefonda bayramlaştığı öğrenildi.

            YANLIŞ İKAZ PANİK YARATTI
            Antalya-İstanbul             seferini yapan Learjet 60 tipi iş jeti, "motor yangını ikazı" nedeniyle, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. İtfaiye hazır bekletilirken, pist ortasında duran uçağın yolcuları tahliye edildi. Yapılan incelemede motorda bir yangın izine rastlanmazken uçak hangara çekildi.


            12.3 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 12 milyon 337 bin lira devretti. 5 bilenler 32 bin 80'er lira, 4 bilenler 486'şar lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 2'şer lira ikramiye alacak.

            TÜKETİYORUZ!
            Türkiye             ve İspanya'da yaşayan, göç ettiği için nadir de olsa farklı ülkelerde de görülebilen kara akbabalarının nesli insanların bilinçsiz davranışları yüzünden tükenmekle karşı karşıya kaldı. Türkiye'ye özgü yırtıcı bir kuş türü olarak bilinen kara akbabasından ülkede sadece 80 tane kaldı. Türkiye'de insanların özellikle kurtları öldürmek için kullandıkları zehirli etleri yiyen kara akbabalarında toplu ölümler gözlemleniyor. Yetkililer, bazı önlemlerle birlikte ölümlerin önüne geçileceğini söyledi.

                ANAHTAR BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI
                Bursa'da                 boşanma davasında emsal bir karar verildi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için karşılıklı boşanma davası açtı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Aile Mahkemesi kararını oy çokluğu ile onadı. Tarafları dinleyen Aile Mahkemesi, erkeğin eşiyle birlikte yaşadığı evinin anahtarını kendi babasına vermesini 'kusur' saydı. Mahkeme; davalı-karşı davacı erkeğin anahtarı ailesine vermesiyle, evin manevi bağımsızlığını ihlal ettiğine hükmetti.
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                Moneypülatör
                Haberler Yaşam Antalya'da mucize gibi kurtuluş! Dere yatağına düştü ayağı kırıldı 5 gün direndi (Yaşam haberleri)