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    • Yaşam
    • 13.05.2021 20:52
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    • 13.05.2021 20:52
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    SON DAKİKA! Pendik'te aşırı hızlı pikap otobüs durağına daldı! 2'si çocuk 4 ağır yaralı

    Pendik'te aşırı hızda olduğu iddia edilen bir pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen 2'si çocuk biri hamile kadınla birlikte toplamda 4 kişi ağır yaralandı.

    Aşırı hızlı pikap otobüs durağına daldı! 4 ağır yaralı

    Pendik'te süratli şekilde gittiği iddia edilen ve içinde 3 kişinin olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, otobüs durağına çarptı. Feci kazada durakta bekleyen ikisi çocuk, bir hamile kadınla birlikte 4 kişi ağır şekilde yaralandı.

    Kaza Ankara Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu pikap araç, iddiaya göre süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen 2'si çocuk biri hamile bir kadın olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerinden kaçmaya çalışan pikaptaki 3 kişi vatandaşlar tarafından kovalandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    PİKAPTAKİLER KAZANIN ARDINDAN BÖYLE KAÇTILAR
    Kazanın hemen ardından yaşanan panik, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan yaralılar görülürken, pikaptan inen kişilerin kaçmaya başladıkları ve bu sırada vatandaşlar tarafından kovalandıkları yer aldı.

    Kazadan sonra olay yerine gelen Burak Duran, "Sesi duyduk ondan sonra gördük. Durağa çarpmış ondan sonra da buraya gelmiş. Olaydan sonra kaçtılar ama vatandaşlar yakalamış" dedi. Bir başka görgü şahidi Fatma Sül, "Durakta duruyorlardı, anne, baba ve 2 çocuğu. Oradan gelince durağa girdi ve havaya fırlattı" şeklinde konuştu.

    1'İ GÖZALTINA ALINDI
    Kazanın ardından pikabın plakasını sökerek olay yerinden kaçan 3 kişiden birinin polisin çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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