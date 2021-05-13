İstanbul Arnavutköy'de parkta 2 grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Arnavutköy, Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

2 KARDEŞ YARALANDI

Kavgada 19 yaşındaki Sait Ç. ile ağabeyi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken yaralı abi kardeş ise ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan kardeşlerden Sait Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sait Ç.'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları da hastaneye akın etti.

Hastane çevresinde sinir krizi geçiren yakınları yatıştırmak için yoğun çaba sarf edilirken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.