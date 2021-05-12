Türkiye, Ankara'da yaşanan vahşete kilitlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan, cumartesi günü 8 aylık eşi Mehmet Erdoğan tarafından katledildi. Erdoğan, talihsiz kadının 14 yaşındaki oğlu Ahmet A.'yı da bodrum katına hapsetti. 13 saat sonra sürüne sürüne dışarı çıkabilen Ahmet, komşulardan yardım istedi.
Görgü tanığı Nejdet Bilgen, "Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı' dedi. Hemen polise haber verdi" dedi. Komşu Senay Ertem ise yaşanılan vahşeti şu sözlerle dile getirdi: Söylemesi bile çok acı. Çocuk ruh gibiydi. Yüzünde yara izleri vardı.
BODRUMDA KORKU DOLU 13 SAAT
Katil Mehmet Erdoğan, talihsiz kadının 14 yaşındaki oğlu Ahmet A.'nın elleri, ayakları ve ağzını bantladı. Bodruma kapattı.
Görgü tanığı Nejdet Bilgen, "Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı' dedi. Hemen polise haber verdi" dedi. Komşu Senay Ertem ise yaşanılan vahşeti şu sözlerle dile getirdi: Söylemesi bile çok acı. Çocuk ruh gibiydi. Yüzünde yara izleri vardı.
BODRUMDA KORKU DOLU 13 SAAT
Katil Mehmet Erdoğan, talihsiz kadının 14 yaşındaki oğlu Ahmet A.'nın elleri, ayakları ve ağzını bantladı. Bodruma kapattı.