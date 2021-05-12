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    'da vahşet evi!Bodrumda korku dolu 13 saat...

    'da kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), internetten tanışıp evlendiği eşi (47) tarafından 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

    Vahşet evi
    Türkiye, 'da yaşanan vahşete kilitlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan, cumartesi günü 8 aylık eşi tarafından katledildi. Erdoğan, talihsiz kadının 14 yaşındaki oğlu Ahmet A.'yı da bodrum katına hapsetti. 13 saat sonra sürüne sürüne dışarı çıkabilen Ahmet, komşulardan yardım istedi.



    Görgü tanığı , "Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı' dedi. Hemen polise haber verdi" dedi. Komşu ise yaşanılan vahşeti şu sözlerle dile getirdi: Söylemesi bile çok acı. Çocuk ruh gibiydi. Yüzünde yara izleri vardı.



    BODRUMDA KORKU DOLU 13 SAAT
    Katil Mehmet Erdoğan, talihsiz kadının 14 yaşındaki oğlu Ahmet A.'nın elleri, ayakları ve ağzını bantladı. Bodruma kapattı.
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