Son dakika: 'Yarım saatte hayatım değişti' Kız meselesi yüzünden oğlunu öldürdüler! Annenin feryadı yürekleri yaktı

Son dakika haberi... İstanbul'da bir annenin feryadı herkesin yüreğini yaktı. Beylikdüzün'de 19 yaşındaki Berat Çerman bir parkta kız meselesi yüzünden kavga etti. Kavga esnasında karnın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin annesi Hüsniye Çerman 'Yarım saatte hayatım değişti' dedi.
İstanbul Beylikdüzü'nde, 19 yaşındaki Berat Çerman'ı kız meselesi iddiasıyla bıçaklayarak öldüren, Hamza Faruk Uğuz'u ise yaralayan 3 zanlının "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılandıkları dava başladı.
Olay, 16 Ağustos 2020'de yaşanmıştı. Parkta kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Adem P., hedef aldığı Hamza Faruk Uğuz ile Berat Çerman'ı karın bölgelerinden 2'şer kez bıçakladı.