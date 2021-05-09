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    • 09.05.2021 07:00
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    Son dakika: 'Yarım saatte hayatım değişti' Kız meselesi yüzünden oğlunu öldürdüler! Annenin feryadı yürekleri yaktı

    Son dakika haberi... 'da bir annenin feryadı herkesin yüreğini yaktı. n'de 19 yaşındaki Berat Çerman bir parkta kız meselesi yüzünden kavga etti. Kavga esnasında karnın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin annesi Çerman 'Yarım saatte hayatım değişti' dedi.

    'Yarım saatte hayatım değişti'

    Son dakika haberi... İstanbul'da bir annenin feryadı herkesin yüreğini yaktı. Beylikdüzün'de 19 yaşındaki Berat Çerman bir parkta kız meselesi yüzünden kavga etti. Kavga esnasında karnın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin annesi Hüsniye Çerman 'Yarım saatte hayatım değişti' dedi.

    İstanbul Beylikdüzü'nde, 19 yaşındaki Berat Çerman'ı kız meselesi iddiasıyla bıçaklayarak öldüren, Hamza Faruk Uğuz'u ise yaralayan 3 zanlının "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılandıkları dava başladı.

    Olay, 16 Ağustos 2020'de yaşanmıştı. Parkta kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Adem P., hedef aldığı Hamza Faruk Uğuz ile Berat Çerman'ı karın bölgelerinden 2'şer kez bıçakladı.

        DİĞER İKİSİ YARDIM ETTİ
        Mehmet K. ile Muhammed Mustafa K. de bıçaklı saldırgana yardım ediyordu. Saldırıda Berat öldü, Hamza Faruk ise yaralı kurtuldu. Olayla ilgili hazırlanan savcılık iddianamesinde 3 şüpheli hakkında 18 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen duruşmaya, Berat Çerman'ın annesi Hüsniye, babası Ramazan Çerman, müşteki Hamza Faruk Uğuz ve şüpheliler katıldı.

        'ACIMADAN TEKMELEDİLER'
        Adem         P. savunmasında, "Olaydan 4-5 ay önce Aleyna Ç. ile sevgiliydik. Hamza, Yusuf ve Berat yanımıza geldi. 'Bizi vuracağına dair hakkımızda konuşuyormuşsun' dediler. Ben 'Öyle bir şey yok' diyerek, alttan almaya çalıştım. Hamza'nın Aleyna ile sevgili olduğunu bilmiyordum. Berat bıçak çıkarttı ve bıçağı bana vurdu. Ben de kendimi korumak amaçlı taşıdığım bıçakla önce Berat'a sonra da Hamza'ya vurdum" dedi.

            Yaralı kurtulan Hamza Faruk Uğuz ise "Berat'ı yerde bıçaklanmış halde tekmeliyorlardı. Ben kaçtım, yardım istedim. Kamera olmayan bir noktayı seçmişlerdi. Berat'ı hiç acımadan tekmelemeyi sürdürüyorlardı. Berat'ın da benim de üstümüzde bıçak yoktu" dedi.

            'NASIL BİR GENÇLİK'


            Duruşmada söz alan anne Hüsniye Çerman ağlayarak, "Nasıl bir gençliktir ki ellerinde bıçakla dolaşıyorlar. Benim yüreğimi yaktılar. Allah'a havale ediyorum. Yarım saat içinde hayatım değişti. Yarım saat içinde öldü oğlum" diye konuştu.
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                Haberler Yaşam Son dakika: 'Yarım saatte hayatım değişti' Kız meselesi yüzünden oğlunu öldürdüler! Annenin feryadı yürekleri yaktı