Son dakika: 'Yarım saatte hayatım değişti' Kız meselesi yüzünden oğlunu öldürdüler! Annenin feryadı yürekleri yaktı

'ACIMADAN TEKMELEDİLER'

Adem P. savunmasında, "Olaydan 4-5 ay önce Aleyna Ç. ile sevgiliydik. Hamza, Yusuf ve Berat yanımıza geldi. 'Bizi vuracağına dair hakkımızda konuşuyormuşsun' dediler. Ben 'Öyle bir şey yok' diyerek, alttan almaya çalıştım. Hamza'nın Aleyna ile sevgili olduğunu bilmiyordum. Berat bıçak çıkarttı ve bıçağı bana vurdu. Ben de kendimi korumak amaçlı taşıdığım bıçakla önce Berat'a sonra da Hamza'ya vurdum" dedi.