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    İhanet kazara çıktı: Hastaneye giden kadın, nişanlı olduğunu öğrendi

    'da düğün yapıp 4,5 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Levent C.'nin önceki gün kaza geçirdiğini haber alıp hastaneye koşan . büyük şok yaşadı. Levent C.'nin aynı kazada yaralanan . ile 1 ay önce nişanlandığını öğrendi.

    İhaneti kazara öğrendi

    Adana'da düğün yapıp 4,5 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Levent C.'nin önceki gün kaza geçirdiğini haber alıp hastaneye koşan . (38), büyük şok yaşadı.

    Levent C.'nin aynı kazada yaralanan . ile 1 ay önce nişanlandığını öğrenen Zehra A., "Levent ile 2017'de düğün yapıp evlendik. Mal varlığım olduğu için resmi nikah kıymak istemedim. Gamze'nin ailesiyle konuştuğumda onlar da şaşırdı. Levent'e acısam mı, üzülsem mi bilemedim. yaralıymış, acil şifalar diliyorum. O da benim gibi kandırılmıştır. Son zamanlarda sürekli evi terk ediyordu. Para istediğimde zora gelemiyordu" dedi.

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