Ayaz için kritik günler (Yaşam haberleri)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap ve Sinan Ünen çiftinin SMA Tip-2 hastası, 22 aylık bebeği Ayaz'ın ABD'de 2 milyon 325 bin dolara mal olacak tedavisi için bağış kampanyasında 1 milyon 200 bin dolar eksik kaldı. Paranın kalan kısmı 1 Haziran'a kadar tamamlanamazsa ABD, tedavi için Ayaz'ı kabul etmeyecek. Ünen ailesinin gönüllü avukatı Sevin Çağlayan, "Maalesef zamanımız daralıyor. Umarım gerekli adımlar atılır ve 1 Haziran'dan önce tedavi başlar" dedi.
150 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 150 milyon 768 bin 444 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 413 bin lira, 4 bilenler 2 bin 151'er, 3 bilenler 124'er, 2 bilenler ise 11 lira 85'er lira alacak.
10 GÜN EVLİLİĞE 5 YIL NAFAKA
Gaziantep'te özel bir yayın kuruluşunda çalışan O.D, iki yıl önce S.D. adlı kadınla evlendi. Kadın, sadece 10 gün sonra gerekçe göstermeksizin evi terk etti. Kocasıyla anlaşamadıklarını öne sürüp boşanmak istedi. Gaziantep 2. Aile Mahkemesi hakimi, kadının tam kusurlu, erkeğin ise kusursuz olduğuna karar verdi. Buna rağmen O.D'nin, boşandığı eşine en az 5 yıl tedbir nafakası ödemesine hükmetti. O.D karara itiraz etti.
ÖZKAÇAK CİNAYET!
Kars'ta ani tansiyon yükselmesi sonucu yere düşüp başını vurarak yaşamını yitirdiği öne sürülen Hatice Özkaçak'ın (61), 12 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yeğeni Kenan Özkaçak, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Yıllarca annesinin doğal yoldan öldüğünü sanan Ayşegül Özkaçak, cinayeti öğrenince şok yaşadı: Annemin cenazesini bile göstermediler. Hepsinin ceza almasını istiyorum.