Ayaz için kritik günler (Yaşam haberleri)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap ve Sinan Ünen çiftinin SMA Tip-2 hastası, 22 aylık bebeği Ayaz'ın ABD'de 2 milyon 325 bin dolara mal olacak tedavisi için bağış kampanyasında 1 milyon 200 bin dolar eksik kaldı. Paranın kalan kısmı 1 Haziran'a kadar tamamlanamazsa ABD, tedavi için Ayaz'ı kabul etmeyecek. Ünen ailesinin gönüllü avukatı Sevin Çağlayan, "Maalesef zamanımız daralıyor. Umarım gerekli adımlar atılır ve 1 Haziran'dan önce tedavi başlar" dedi.

150 MİLYON DEVRETTİ



6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 150 milyon 768 bin 444 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 413 bin lira, 4 bilenler 2 bin 151'er, 3 bilenler 124'er, 2 bilenler ise 11 lira 85'er lira alacak.