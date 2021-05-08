

Edirne Valisi Ekrem Canalp

Vali Canalp, Edirnelilerin bilinç düzeyinin yüksek olduğunu kaydederek, "Bunların hepsi, yaşın yüksek olması, çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları arıyor olmamız ve vatandaşlarımızı aradıktan sonra köylerde aşılama yapmamız; tabi bunların üzerine de Edirnelilerin bilinç düzeyi, anlayışlarının yüksek olması en büyük faktördür. Hepsi bir araya geldiği zaman da Türkiye'nin şampiyonu yaptı Edirne'yi" dedi.