Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde en az 1 doz aşı uygulanan iller arasında Edirne, birinci sırada yer aldı. Kentte bugüne kadar 1'inci doz 120 bin 609, 2'nci doz 88 bin 811 kişi olmak üzere toplam 209 bin 420 kişi aşılandı.
Edirne'yi Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla izledi. Aşılamanın hızla devam ettiği kentte Vali Ekrem Canalp, başarının birden fazla nedeninin olduğunu söyledi.
Canalp, hem yaşlı nüfusun fazla olması hem çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşa ulaşmaları hem de köylerden kente gelemeyecek durumda olanlar için kurdukları seyyar aşılama ekiplerinin bu başarıda büyük payı olduğunu vurguladı.