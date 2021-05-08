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    • Yaşam
    • 08.05.2021 09:19
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    • 08.05.2021 09:19
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    Elektrikli bisikletin üzerinde bulunan nu 3 saniyede çalan kamerada

    ’de park halindeki elektrikli bisikletin üzerinde bulunan nu 3 saniye içerisinde çalan lık şüphelisi şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Cep telefonunu 3 saniyede çaldı
    Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8504 Sokak üzerinde bulunan bir bakkala alışveriş için giren şahıs, elektrikli bisikletini bakkalın önüne park etti.


    nu da elektrikli bisikletin ön kısmına bırakan şahıs, bakkaldan alışverişini tamamladıktan sonra park ettiği bisikletinin yanında geldi. Bisikletin ön kısmında bulunan cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi.



    İhbar üzerine lık olayının yaşandığı yere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler cep telefonunu 3 saniye içerisinde çalarak bisikletiyle olay yerinden uzaklaşan şahsın G.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından G.A. isimli şahıs yakalandı.
    Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Elektrikli bisikletin üzerinde bulunan cep telefonunu 3 saniyede çalan hırsız kamerada