Yarın kandil mi, ne kandili soruları günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği tarih araştırılıyor. Bu önemli gecede milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve eller semaya yükselecek. Peki, yarın Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi idrak edilecek.