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    • Yaşam
    • 07.05.2021 12:31
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    • 07.05.2021 12:31
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    , ne kandili? Yarın Kadir Gecesi mi? , hangi gün idrak edilecek?

    Milyonlarca kişinin ibadet ve oruçla geçirdiği on bir ayın sultanı Ramazan ayı gelecek hafta sona erecek. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken Kadir Gecesi tarihi merak konusu olmaya başladı. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı dini günler takvimini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, , ne kandili? Yarın Kadir Gecesi mi? , hangi gün idrak edilecek? İşte cevabı...

    Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

    Yarın kandil mi, ne kandili soruları günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği tarih araştırılıyor. Bu önemli gecede milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve eller semaya yükselecek. Peki, yarın Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...

    KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi idrak edilecek.

    2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

    KAMUDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

    Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

        Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

        Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

            Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
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