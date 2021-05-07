Yarın kandil mi, ne kandili soruları günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği tarih araştırılıyor. Bu önemli gecede milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve eller semaya yükselecek. Peki, yarın Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...
KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi idrak edilecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
KAMUDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.