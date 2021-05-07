Biraz bekledim, dışarı çıktığında eli boştu. O ayrıldıktan sonra ben içeri girdim. Bezi açtığımda pompalı tüfek olduğunu gördüm. Onu aldım ve dışarı çıktım. Ağabeyimin yanına gitmekten vazgeçip arkadaşlarıma göstermek için oturduğum sokağa yöneldim. Bu sırada kaldırım üzerinde Pınar'ı gördüm. Yaklaşık 40 metre kalmıştı. Sol elimde bulunan tüfek bir anda ateş aldı. Nasıl oldu anlamadım. Tüfekle oynamıyordum. Bir anda Pınar kanlar içinde yere düştü. Korktum, kaçtım. Eve gittim. Burada ailem bana bağırınca tekrar kaçtım. Sonra ağabeylerimle polisler beni yakaladı. Pınar ile herhangi husumetim yoktur. Pişmanım" dedi.