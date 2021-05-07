Olay, 03 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Gümüşgöz Sokak'ta meydana geldi. İftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan 7'nci sınıf öğrencisi Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Pınar Kaban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Serdar Dündar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Dündar'ın sosyal medya hesabından tüfekle çekilmiş, çok sayıda fotoğrafını paylaştığı görüldü.
Pınar Kaban'ın cenazesi ise önceki gün Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.