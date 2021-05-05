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    • Yaşam
    • 05.05.2021 12:22
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    • 05.05.2021 12:22
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    Tartıştıkları Özbek komşularını dövdükten sonra bıçaklayıp öldürdüler

    'nın ilçesinde N.T. (48) ve O.K. (44), tartıştıkları uyruklu komşuları Akhroljon Khalimov'u (29) dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü. N.T. ve O.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    DHA
    Özbek komşularını önce dövdüler sonra öldürdüler

    Olay, gece 'ın 'nde bulunan sitede meydana geldi. uyruklu Akhroljon Khalimov ile komşuları N.T. ve O.K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Khalimov, komşuları tarafından dövüldükten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Khalimov'u ambulansla özel hastaneye götürdü.

    Akhroljon Khalimov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akhroljon Khalimov'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri ise N.T. ve O.K.'yi gözaltına alıp, sorguları için karakola götürdü.

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