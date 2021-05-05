Operasyon sonucu 3 kişiyi gözaltına alan polis, kapısı kilitli bir odada bulunan kişiyi de kurtardı.



Olay, Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.