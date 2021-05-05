Esenyurt'ta iddiaya göre, 8 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede pencereye çıkarak rehin alındığını söyleyen kişi yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese giden polis, evdeki kişilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekât ekipleriyle birlikte kapıyı kırarak eve girdi.
Operasyon sonucu 3 kişiyi gözaltına alan polis, kapısı kilitli bir odada bulunan kişiyi de kurtardı.
Olay, Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Darp edildiği ileri sürülen Mevlüt U., bir süre sonra pencereye çıkarak rehin alındığı söyleyip, yardım istedi. İmdat seslerini duyan çevredeki kişiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.