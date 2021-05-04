Mehmet Karadağ Jennifer Lopez’in dikkatini çekti

Başarılı saç tasarım sanatçısı Mehmet Karadağ 22 yıllık meslek hayatında birçok ünlü ismin kuaförlüğünü yapmış ve son 10 yıldır The Most markasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.

Yurt içi ve yurt dışında adından sıkça söz ettiren Mehmet Karadağ'ın namı uluslararası duyulmaya başlandı. Yurt dışında birçok ünlü ismi sahneye hazırlayan başarılı kuaför Karadağ Jennifer Lopez'in de dikkatini çekmiş ve sahne şovları için tanışma isteğini menajerlik şirketi aracılığıyla ulaştırmıştı.



Mehmet Karadağ; "Açıkçası onure oldum. Her zaman Kuaförlüğü bir sanat olarak gördüm. Yaptığınız tasarımın sonunda kişinin yüzüne, görünümüne bambaşka bir yorum katmak gerekiyor. En önemlisi ise kişinin kendini mutlu hissetmesi ve kendine en uygun saça kavuşması. Saç ciddi bir tasarım gerektiriyor. Adeta bir tablo gibi işlemeyi yaşam tarzım haline getirdim. Birçok yurt dışı projesinde Saç Tasarım Sanatçısı olarak görev aldım lakin Jennifer Lopez'in dikkatini çekmek beni ayrı bir gururlandırdı. Son zamanlarda Türk Kuaförlerin, meslektaşlarımızın adını büyük projelerde görmek mutluluk verici. Jennifer heyecanlandırdı" dedi.





Aynı zamanda sertifikalı eğitimler veren Mehmet Karadağ şimdilerde Bahçelievler ve Bodrum'daki şubelerinde de randevu trafiğine yetişmeye çalışıyor.