Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.05.2021 15:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 15:55
    ABONE OL

    'da akıllara durgunluk veren olay! Desteklediği parti seçimi kazanan kadın dilini kesti

    Sık sık ilginç olaylarla gündeme gelen 'da yine çok şaşırılacak bir olay yaşandı. Hindistan’da 29 yaşındaki bir kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tutmak için dilini kesti.

    DHA
    Desteklediği parti kazanınca genç kadın dilini kesti

    Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vanitha (29) adlı kadın ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi.

    Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen Vanitha sonuçların belli olmasının ardından sabah saatlerinde Muthalamman tapınağına giderek 3 Mayıs'ta dilini kesti.

    Vanitha'nın Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle tapınağını kapısının önünde dilini kestiğini ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP'li vekilin 'Dersim katliamı' sözlerine zehir zemberek sözler!
    Haberler Yaşam Hindistan'da akıllara durgunluk veren olay! Desteklediği parti seçimi kazanan kadın dilini kesti