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    • Yaşam
    • 03.05.2021 18:54
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    • 03.05.2021 19:11
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    'nda sahile yaklaşık 4 metre boyunda ölü köpek balığı vurdu

    'ın ilçesinde 3.7 metre uzunluğunda 'boz camgöz' cinsi bir köpek balığı sahilde ölü olarak bulundu. (EKODOSD) yetkilileri köpek balığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı. İşte detaylar...

    DHA
    Kuşadası'nda sahile dev köpek balığı vurdu

    'nın sahilinde bugün saat 11.00'de markete gitmek için evlerinden çıkanlar kıyıya vurmuş bir köpek balığı olduğunu fark edip durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı , beraberindeki dernek üyeleriyle bölgeye gidip, ölü köpek balığını inceledi. Yapılan incelemede 3.7 metre uzunluğundaki 'boz camgöz' cinsi köpek balığının vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmadı.

    Köpek balığından alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi. EKODOSD yetkilileri tarafından köpekbalığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

    "AĞLARA TAKILMIŞ OLABİLİR"

    'Camgöz' cinsi köpek balığının balıkçı ağlarına takıldığı için öldüğünü tahmin ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür genellikle derin sulardaki balık sürülerini takip ederek avlandığı için insanlarla pek karşılaşmaz. Ege ve Akdeniz'de yaygın, Karadeniz'de ise çok nadir olarak görülür. Köpekbalıklarında genellikle 5 solungaç yarığı varken boz camgözlerde 6 solungaç yarığı mevcuttur. Köpekbalığı, gerekli inceleme yapıldıktan sonra gömülecek" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Kuşadası'nda sahile yaklaşık 4 metre boyunda ölü köpek balığı vurdu