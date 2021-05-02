Gittiği kurumda görevliyle tartışan genç, memura hitaben, 'Okumuşsun ama adam olamamışsın' ifadesini kullanınca olanlar oldu. Polis merkezinin yolunu tutan memur, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü kişi hakkında şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısı'nın, 'Hakaret' suçundan hazırladığı iddianame 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilince öfkeli genç, sanık sandalyesine oturdu.

Mahkeme, 'adam olamamışsın' sözünü sarf eden gencin 'hakaret' suçunu işlediğine hükmetti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden sanığa iyi haber geldi: Yargılamaya konu somut olayda; sanığın katılana yönelttiği 'okumuşun da adam olamamışsın' şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış değil. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir…